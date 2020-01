Американская певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G.будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в штате Огайо.

Об этом говорится на сайте организации.

Генеральный директор Грег Харрис сообщил, что помимо Хьюстон и The Notorious B.I.G. в Зал славы рок-н-ролла также будут включены группы Depeche Mode, T. Rex, Nine Inch Nails и The Doobie Brothers.

35-я ежегодная церемония по включению артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет в Кливленде 2 мая. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на телеканале HBO 2 мая в 8 вечера по восточному времени.