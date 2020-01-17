Об этом говорится на сайте организации.
Генеральный директор Грег Харрис сообщил, что помимо Хьюстон и The Notorious B.I.G. в Зал славы рок-н-ролла также будут включены группы Depeche Mode, T. Rex, Nine Inch Nails и The Doobie Brothers.
35-я ежегодная церемония по включению артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет в Кливленде 2 мая. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на телеканале HBO 2 мая в 8 вечера по восточному времени.
- Голограмма покойной певицы Уитни Хьюстон отправится в гастрольный тур по Великобритании.