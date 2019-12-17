Инженеры TP-Link устранили уязвимость CVE-2019-7405, из-за которого можно было аннулировать пароль администратора и получить контроль над устройством.

Об этом сообщает издание xakep.ru.

Уточняется, что ошибка была обнаружена специалистом X-Force Red.

“Использование этой уязвимости может позволить удаленному злоумышленнику получить контроль над конфигурацией маршрутизатора через Telnet в локальной сети (LAN) и подключиться к серверу протокола передачи файлов (FTP) через локальную сеть или WAN”, – рассказал он.

Отмечается, что злоумышленник мог отправить HTTP-запрос с символьной строкой, длина которой больше, чем разрешенное количество байт. В итоге пароль пользователя аннулируется и меняется пустым значением. При этом проверялись только HTTP-заголовки реферера, что позволяло злоумышленнику обманывать службу httpd девайса при использовании жестко закодированного значения tplinkwifi.net.

Сообщается, что единственным типом пользователей на данных роутерах является администратор, имеющий полные root-права. Поэтому взломщик получал автоматически права администратора после завершения атаки. Кроме того, доступа к устройству мог лишиться легитимный пользователь, поскольку устройство перестает принимать пароли.

Уточняется, что инженерами TP-Link уже были выпущены исправления для роутеров моделей Archer C5 V4, Archer MR200v4, Archer MR6400v4 и Archer MR400v3.