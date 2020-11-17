Украинский суд наложил арест еще на 44 самолета авиакомпаний России, нарушивших запрет на полеты в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма и Севастополя.

“При процессуальном руководстве прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов”, – говорится в сообщении.

Теперь ГУ СБУ в Крыму (с дислокацией в Херсоне) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст. 334 и ч.1 ст.111 УК Украины).

В целом Украина арестовала 109 российских самолетов.