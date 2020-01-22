Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о подписании меморандума с основным немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы правительства.

“Только что Министерство инфраструктуры подписало “Меморандум о взаимопонимании” с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn”, – говорится в сообщении.

Гончарук подчеркивает, что такой альянс является “логическим продолжением Плана реструктуризации “Укрзализныци”, анонсированного Президентом Владимиром Зеленским.

“После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно Украина полностью сохранит за собой контроль над “Укрзализницей”. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия”, – сказано в сообщении.

Премьер акцентировал, что ни о каких продаже или аренде “Укрзализныци” не идет речь.