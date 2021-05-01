Про це Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує Офіс президента.

Зазначається, що підписання цього контракту стало можливим після особистих перемовин Зеленського із гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою.

“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року”, – заявив Степанов.

Водночас Зеленський подякував гендиректору Pfizer за співпрацю та розуміння.

Згідно з домовленостями, перші 500 тисяч доз вакцини Pfizer за цим контрактом Україна отримає вже в травні-червні цього року. Ще 4,5 млн доз прибудуть у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.