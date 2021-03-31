Об этом в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, эта партия вакцины прибудет в Украину ориентировочно до конца июня.

“В ближайшее время Украина также получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer, будут использованы для прививок лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений”, – отметил Ляшко.

Также главный санврач отметил, что логистика отработана, а медицинские работники обучены.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.