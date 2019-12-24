Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал безвизовый режим с Эквадором и Колумбией.

Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

“Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные Договоры с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований”, – пишет он.

При этом Гончарук уточнил, что украинцы смогут находиться в этих странах 90 дней на протяжении каждых 180 дней.