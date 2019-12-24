Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.
“Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные Договоры с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований”, – пишет он.
При этом Гончарук уточнил, что украинцы смогут находиться в этих странах 90 дней на протяжении каждых 180 дней.
- Ранее правительство Украины и власти Эквадора договорились о безвизовом режиме между странами, подписав соответствующее соглашение.
- Кабинет Министров Украины планирует в течение пяти лет подписать соглашение о безвизе с 14 государствами.