Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью информагентству “Интерфакс-Украина”.

“Есть такой препарат гидроксихлорохин, показан для лечения малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат в мире, страны запретили его экспорт, считают стратегическим”, – отметил он.

По словам Радуцкого, на данный момент переговоры о закупке препарата происходят, в частности с Индией.

“Уже второй день переговоров с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения”, – добавил он.