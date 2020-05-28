Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
“Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году”, – рассказал глава Нацбанка Яков Смалий.
Отмечается, что вместе со смягчением карантинных мер и восстановлением экономики уровень безработицы пойдет на спад приблизительно во второй половине года, однако, оставаясь при этом выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Также сообщается, что увольнение украинцев увеличило нагрузку на отдельные единичные вакансии в стране и продемонстрировало, что легкого решения проблемы с трудовой миграцией быть не может.
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прогнозирует, что безработица в Украине по результатам 2020 года ожидается на уровне 9,4%.