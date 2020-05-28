В Национальном банке считают, что максимальный уровень безработицы из-за эпидемии в Украине будет достигнут во втором квартале года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

“Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году”, – рассказал глава Нацбанка Яков Смалий.

Отмечается, что вместе со смягчением карантинных мер и восстановлением экономики уровень безработицы пойдет на спад приблизительно во второй половине года, однако, оставаясь при этом выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что увольнение украинцев увеличило нагрузку на отдельные единичные вакансии в стране и продемонстрировало, что легкого решения проблемы с трудовой миграцией быть не может.