Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил об опасности второй волны коронавируса, если украинцы не будут соблюдать правила карантина.

Об этом он сказал во время брифинга в воскресенье, 7 июня.

“Власть выбрала стратегию адаптивного карантина, когда смягчения карантинных мер происходит в зависимости от ситуации в регионе. Однако карантин все еще действует. Важно не путать смягчение с полной отменой, потому что войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите статистику последних дней, когда имеем более 500 новых больных каждые сутки”, – сказал Степанов.

По его словам, в других странах также растет количество больных.

Например, в Германии рост заболеваний в последние дни превысил критическое значение. Южная Корея объявила о начале второй волны, а в Китае возможна новая вспышка.