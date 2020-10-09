По состоянию на 9 октября Украина готова к отопительному сезону более чем на 95%. Запасы угля и газа значительно превышают прошлогодние показатели.

Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным главы Кабмина, в Украине сейчас 2,9 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в 2019 году. Кроме того, в хранилищах насчитывается 27,7 млрд куб. м газа. Этот показатель находится на рекордном уровне за последние годы.

“Запасы угля и газа у нас рекордные… Готовность домов, сетей, котельных уже более 95%, подготовка идет в соответствии с графиками по всей стране. Поэтому украинцы получат тепло вовремя сразу после начала отопительного сезона”, – отметил Шмыгаль.

В своем Telegram-канале премьер уточнил, что сегодняшним решением Правительство поручило Госэнергонадзору обеспечить выдачу актов о подтверждении факта отсутствия газификации многоквартирных домов и отсутствия в указанных домах системы централизованного теплоснабжения.

По словам Шмыгаля, это постановление Кабмина позволит людям, у которых не подведен газ или отсутствует система централизованного отопления, не переплачивать в этом отопительном сезоне за употребленную энергию.

(На видео – с 16:25)