Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.

Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Вчера произошла трагедия в Бейруте – столице Ливанской Республики. Ужасный взрыв. Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу… В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент”, – подчеркнул он.

Шмыгаль уточнил, что правительство Ливана пока не сообщило, какая именно помощь необходима стране.

“Насколько я знаю, сейчас проходит заседание правительства Ливана, на котором будет решено, какого рода помощь им необходима. Украина будет готова присоединиться (к оказанию помощи, – ред.) всеми возможными способами”, – отметил глава Кабмина.

Он также призвал Министерство иностранных дел Украины информировать общественность о судьбе украинцев в Ливане.

(На видео – с 1:40)