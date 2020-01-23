В Офисе Президента рассказали, что Украина готовит отдельно списки на обмен удерживаемыми лицами, которые находятся в России и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что об этом Президент Владимир Зеленский рассказал во время своего официального визита в Израиль.

“Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России” – сказал он.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.