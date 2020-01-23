Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что об этом Президент Владимир Зеленский рассказал во время своего официального визита в Израиль.
“Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России” – сказал он.
Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.
Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
- Посольство Канады в Украине поприветствовало обмен пленными с террористическими “Л/ДНР” и призвало Россию вернуть незаконно удерживаемых в Крыму украинцев.