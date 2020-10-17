Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях.

Об этом он сказал во время прямого включения Вашингтон-Киев, сообщает “Укринформ”.

Резников отметил, что украинская сторона также готовит к открытию до 10 ноября два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.

Кроме того, по его словам, на сегодня “уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования”. Однако окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

“Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их “прокси”, которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске”, – отметил вице-премьер.

Он также добавил, что “Украина не должна ждать, когда появится “добрая воля” в Кремле, а должна двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт”.