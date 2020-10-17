Об этом он сказал во время прямого включения Вашингтон-Киев, сообщает “Укринформ”.
Резников отметил, что украинская сторона также готовит к открытию до 10 ноября два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.
Кроме того, по его словам, на сегодня “уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования”. Однако окончательная точка в этих вопросах не поставлена.
“Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их “прокси”, которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске”, – отметил вице-премьер.
Он также добавил, что “Украина не должна ждать, когда появится “добрая воля” в Кремле, а должна двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт”.
- 15 октября в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модерации ОБСЕ. О результатах читайте тут.