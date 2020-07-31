Офис генерального прокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории боевиков частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в военных действиях на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

“Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 28 “вагнеровцам”, среди которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении. Киев готовит документы на экстрадицию.

“28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе. В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц”, – говорится в сообщении.

Вопрос о выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.

В пресс-службе МВД Украины, в свою очередь, проинформировали, что белорусским коллегам будет передана информация, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК “Вагнера” на территории нашей страны.

“Это очень опасная ситуация – когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны… По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, “вагнеровцы” разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации”, – подчеркнул глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он призвал Беларусь “со всей серьезностью отнестись к этой провокации”.

“Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников. МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК “Вагнер”. Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси “, – отметил Аваков.

Как известно, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.