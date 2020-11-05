Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Как сообщалось ранее, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
По словам вице-премьера, Украина в рамках плана будет инициировать создание новой подгруппы, которая займется вопросами возвращения контроля над границей.
“Также мы предлагаем создать в ТКГ пятую рабочую группу по вопросам возвращения границы под контроль Украины. Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом”, – сказал Резников.
- Напомним, с мая 2015 году в ТКГ функционирует четыре подгруппы – по безопасности, политике, экономике и гуманитарным вопросам.
- Ранее в украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился советник по информационной политике. На эту должность был назначен блогера и актера Алексея Арестович.