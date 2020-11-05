Украинская делегация инициирует создание в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе новой подгруппы.

Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщалось ранее, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

По словам вице-премьера, Украина в рамках плана будет инициировать создание новой подгруппы, которая займется вопросами возвращения контроля над границей.

“Также мы предлагаем создать в ТКГ пятую рабочую группу по вопросам возвращения границы под контроль Украины. Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом”, – сказал Резников.