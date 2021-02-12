Об этом сообщил в интервью на телеканале “Первый деловой” вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
Речь идет о выведении на околоземную орбиту космического спутника дистанционного зондирования Земли “Сич 2-30 (2-1)”.
Задачу по запуску спутника поставил президент Украины Владимир Зеленский.
Запуск хотят приурочить к 30-летию Независимости Украины.
“Мы сейчас работаем с компанией, которая предоставляет услуги по запуску… У нас реально есть окно запустить наш аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае компании SpaceX, с которой мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей”, – отметил Уруский.
Он уточнил, что в ближайшее время будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.
Уруский также заверил, что на сегодня спутник “практически готов”.
“На сегодня космический аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных технических проверок готовности его к запуску”, – рассказал он.
Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на “Южмаше”, где проверил состояние космического аппарата.
Уруский напомнил, что в последний раз дистанционный спутник зондирования Земли Украина запускала 10 лет тому назад. Поэтому по его словам, запуск нового спутника будет “выдающимся событием”.
“Такое государство как наша Украина, имея конструкторские бюро, должна как минимум каждый год запускать космический аппарат на орбиту”, – подчеркнул Уруский.
(На видео – с 7:48)
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