Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує РБК-Україна.

“Україна бере участь у двох робочих групах з введення ковідних сертифікатів. Одна – від ВООЗ, друга – від ЄС, яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно – це ще не вирішено”, – розповів Ляшко.

Санлікар запевнив, що наразі усі дані про вакцинацію українців вносять в єдину електронну систему. Над впровадженням сертифікатів працює також група спеціалістів з МОЗ, НСЗУ і Мінцифри. Усі дії щодо COVID-паспортів Україна узгоджує з ВООЗ і ЄС. Крім того, фахівці напрацьовують технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені й в Україні.

“Ми не будемо “білою вороною”. Що буде затверджено ВООЗ – те буде і в нас, що буде в Євросоюзі – те буде і в нас…За словами міністра охорони здоров’я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати“, – сказав головний санлікар.

Також Ляшко прокоментував момент визнання в ЄС щеплення вакцинами, які не схвалив регулятор. Він нагадав, що Ізраїль пообіцяв визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Наразі очікується схвалення вакцини Sinovac, якою щеплюють українців.

“Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже наприкінці квітня, потім – на початку травня. На початку травня з’явилося схвалення тільки щодо Sinopharm. Щодо Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час. Але була заява в середині квітня від керівника відділу ВООЗ, що вони підтверджують ефективність цих обох китайських вакцин”, – пояснив Ляшко.

Як раніше повідомлялося, в Україні можуть запустити COVID-сертифікати вже до 1 липня цього року. Такі сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.