Украина и Болгария достигли договоренностей в спорном вопросе касательно разделения района в Одесской области, где проживает болгарская община.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, 20 мая парламент Болгарии принял обращение, в котором выразил решительное несогласие с административными изменениями в Одесской области Украины, предусмотренными реформой децентрализации.

Болгарские депутаты призвали украинскую власть сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе и не разделать район на несколько территориальных общин.

В пятницу, 22 мая, заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар встретился с послом Республики Болгария в Украине Костадином Коджабашевим.

По словам Боднара, в ходе беседы удалось достигнуть договоренности продолжить обсуждение вопроса в конструктивном духе, в том числе — на уровне парламентов.

“Между Украиной и Болгарией нет разногласий в вопросе обеспечения прав болгарской общины в Украине”, — заверил замминистра.