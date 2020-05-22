Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Как сообщалось ранее, 20 мая парламент Болгарии принял обращение, в котором выразил решительное несогласие с административными изменениями в Одесской области Украины, предусмотренными реформой децентрализации.
Болгарские депутаты призвали украинскую власть сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе и не разделать район на несколько территориальных общин.
В пятницу, 22 мая, заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар встретился с послом Республики Болгария в Украине Костадином Коджабашевим.
По словам Боднара, в ходе беседы удалось достигнуть договоренности продолжить обсуждение вопроса в конструктивном духе, в том числе — на уровне парламентов.
“Между Украиной и Болгарией нет разногласий в вопросе обеспечения прав болгарской общины в Украине”, — заверил замминистра.
- Ранее сообщалось, что Болгария планирует возобновить антимонопольное расследование против российского “Газпрома” в ЕС.