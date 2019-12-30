Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook.
“Украина и “Газпром” подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже”, – написал Лещина.
Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя “Газпрома” Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Фото: facebook.com/ivan.lishchyna
Лещина добавил, что “подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между “Нафтогазом” и “Газпромом”, к которым стремилась Украина”.
Ранее глава оператора “Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” завершился.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.