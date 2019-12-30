Российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook.

“Украина и “Газпром” подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже”, – написал Лещина.

Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя “Газпрома” Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Фото: facebook.com/ivan.lishchyna

Лещина добавил, что “подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между “Нафтогазом” и “Газпромом”, к которым стремилась Украина”.

Ранее глава оператора “Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” завершился.