Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

“Положениями Соглашения предусматривается, что граждане Украины и Гренады, которые пользуются действующими паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней, при условии, что целью их пребывания является туризм или неоплачиваемая деятельность”, – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что введение безвизовых поездок будет способствовать всестороннему развитию отношений между Украиной и Гренадой и усилению контактов между людьми.