Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
Он отметил, что поговорил по телефону с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнавой. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.
“Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки”, — написал украинский министр.
- 15 июня – главная ориентировочная дата для начала международного туризма. Свои границы уже готова открыть даже Италия, а Хорватия принимает туристов по-тихому.