Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Он отметил, что поговорил по телефону с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнавой. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

“Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки”, — написал украинский министр.