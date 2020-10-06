В Брюсселе на полях 22-го Саммита Украина – Европейский Союз в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Европейского совета Шарля Мишеля был подписан ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и член Европейской комиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Варгеи подписали Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия “Программа ЕС “Крепкие регионы”. Документ должен способствовать привлечению помощи ЕС для повышения устойчивости Украины, в частности к гибридным угрозам и дестабилизирующим ситуациям, таким как пандемия COVID-19, а также увеличению потенциала Украины по развитию мира. Общий вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 30 миллионов евро.

Также Ольга Стефанишина и Оливер Варгеи подписали Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия “Механизм развития гражданского общества Украины”. Цель документа – помощь ЕС для укрепления демократии в Украине. Общий вклад ЕС в рамках Соглашения – 20 миллионов евро.

Кроме того, Ольга Стефанишина и Оливер Варгеи подписали Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия “Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине”. Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению; поддержка смягчения изменений климата за счет сокращения выбросов парниковых газов и веществ, разрушающих озоновый слой; стимулирование перехода к чистой и круговой экономике. Общий вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 10 миллионов евро.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали Соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине”. Целью заключения Соглашения является привлечение помощи Европейского инвестиционного банка на финансирование мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине. Общий вклад ЕИБ в рамках Соглашения составляет 300 миллионов евро.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали Гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) “Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)”. Подписание документа обеспечит закупку сортировочного оборудования (автоматическая сортировочная линия crossbelt с пропускной способностью 12 тыс. единиц в час, сортировочная линия posisorter, две сортировочные линии Oprisorter, полуавтоматические роликовые конвейеры, гравитационные конвейеры, IT-серверы и периферия) и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом (в частности, строительство депо в шести городах), внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Общий объем средств для реализации проекта, согласно оценкам экспертов ЕИБ, составляет 30 миллионов евро (без НДС).

Генеральный директор АО “Укрпочта” Игорь Смелянский и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали Финансовое соглашение “Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)”. Благодаря кредиту “Укрпочта” модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей IТ-инфраструктуры.