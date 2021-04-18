Про це у Facebook повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідних домовленостей досягли під час зустрічі віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина та віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова.
“Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести. Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.