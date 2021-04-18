Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.

Про це у Facebook повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідних домовленостей досягли під час зустрічі віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина та віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова.

“Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести. Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.