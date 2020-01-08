Украина и Иран договорились координировать действия следствия, чтоб определить причину авиакатастрофы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что достиг договоренностей с иранским коллегой о взаимодействии следственных групп для выяснения причины катастрофы самолета украинских авиалиний.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране”, – пишет Пристайко.