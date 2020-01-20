Украина и Иран договорились о возвращении фрагментов самолета МАУ, который был сбит ракетой под Тегераном.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования катастрофы самолета.

Сообщается, что в ходе встречи Зеленский отметил, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей. В частности, речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

По итогам встречи стороны пришла к договоренности касательно того, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

В вопросе передачи бортовых самописцев самолета для их расшифровки украинскими специалистами, была достигнута следующая договоренность: в ближайшее время группа иранских специалистов прибудет в Украину для оценки технических возможностей.

Также на встрече поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.