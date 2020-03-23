Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия для установления причин катастрофы самолета возле Тегерана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Уточняется, что договоренности удалось достичь в результате встречи зама главы МИД Егора Божко с послом Ирана Манучехром Моради.

“Во время встречи обсуждены вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбития украинского самолета рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления неотложной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности”, – сказано в сообщении.

Помимо того, представители стран также обсудили возможное сотрудничество в условиях пандемии нового атипичного коронавируса. При этом была достигнута договоренность вернуть домой иранских и украинских граждан.