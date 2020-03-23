Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Уточняется, что договоренности удалось достичь в результате встречи зама главы МИД Егора Божко с послом Ирана Манучехром Моради.
“Во время встречи обсуждены вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбития украинского самолета рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления неотложной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности”, – сказано в сообщении.
Помимо того, представители стран также обсудили возможное сотрудничество в условиях пандемии нового атипичного коронавируса. При этом была достигнута договоренность вернуть домой иранских и украинских граждан.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.