Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Несокрушимая устойчивость-2020" в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Так, сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали соответствующий документ.

Учения “Нерушимая устойчивость – 2020” состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

Всего в учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны – представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также присоединятся НАК “Нафтогаз Украины” и Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях будут представители центров передового опыта НАТО (в частности – по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Отмечается, что Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие Высшая морская школа США. По результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.