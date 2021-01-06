Общественная организация "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи русскоязычного раздела Википедии в 2020 году. Список возглавила статья "Украина" - ее посмотрели более 850 000 раз. В топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирусе.

Об этом говорится в пресс-релизе “Викимедиа Украина”, сообщают #Буквы.

Раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 000 статей.

В 2020 году лидерами списка стали статьи “Украина” – более 850 000 просмотров – и “Шевченко” – более 680 000 просмотров. На пятое место вышла статья “Коронавирусная болезнь 2019 в Украине” – ее за год посмотрели почти 440 000 раз.

Три статьи на тему пандемии COVID-19 вошли в топ-25 – кроме статьи о COVID-19 в Украине, это также “Пандемия коронавирусной болезни 2019” (девятое место, 346 000 просмотров) и “Вирус” (13 место, 315 тысяч). Повышенное внимание также получили статьи “Коронавирусы” и “Orthocoronavirinae” (подсемейство коронавирусов, к которой принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанский грипп.

“Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были “Белки”, “Грибы” и “Местоимение” – темы, изучаемые в рамках школьной программы. с марта наблюдаем всплеск интереса к статье “Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb” – очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи “Война на востоке Украины” и “Вооруженные силы Украины” читали меньше – впервые за несколько лет они не вошли в топ-50″, – отметил Николай Козленко, заместитель председателя правления “Викимедиа Украина” и администратор украинского раздела Википедии.

Самой популярной современной личностью стала Лина Костенко – статью о ней прочитали почти 225 000 раз. Также читатели украинской Википедии интересовались политиками, такими как: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Гео Лерос, Андрей Пальчевский и Денис Шмыгаль. Они вошли в топ-10 самых популярных статей о современниках.

Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Елизавета II и Маск.

В 2020 году перечень 25-ти самых популярных статей таков:

Украина

Шевченко

YouTube

Киев

Коронавирусная болезнь 2019 в Украине

Леся Украинка

Вторая мировая война

Франко

Пандемия коронавирусной болезни 2019

Facebook

Соединенные Штаты Америки

Первая мировая война

вирус

Google

Список украинских женских имен

белки

Киевская Русь

население Украины

Список украинских мужских имен

Галицко-Волынское княжество

Великобритания

Германия

Львов

Богдан Хмельницкий

Европейский союз

По ту сторону энциклопедии: Как работает и чем живет украинская Википедия.