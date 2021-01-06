Об этом говорится в пресс-релизе “Викимедиа Украина”, сообщают #Буквы.
Раздел Википедии на украинском языке насчитывает более 160 000 статей.
В 2020 году лидерами списка стали статьи “Украина” – более 850 000 просмотров – и “Шевченко” – более 680 000 просмотров. На пятое место вышла статья “Коронавирусная болезнь 2019 в Украине” – ее за год посмотрели почти 440 000 раз.
Три статьи на тему пандемии COVID-19 вошли в топ-25 – кроме статьи о COVID-19 в Украине, это также “Пандемия коронавирусной болезни 2019” (девятое место, 346 000 просмотров) и “Вирус” (13 место, 315 тысяч). Повышенное внимание также получили статьи “Коронавирусы” и “Orthocoronavirinae” (подсемейство коронавирусов, к которой принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанский грипп.
“Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были “Белки”, “Грибы” и “Местоимение” – темы, изучаемые в рамках школьной программы. с марта наблюдаем всплеск интереса к статье “Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb” – очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи “Война на востоке Украины” и “Вооруженные силы Украины” читали меньше – впервые за несколько лет они не вошли в топ-50″, – отметил Николай Козленко, заместитель председателя правления “Викимедиа Украина” и администратор украинского раздела Википедии.
Самой популярной современной личностью стала Лина Костенко – статью о ней прочитали почти 225 000 раз. Также читатели украинской Википедии интересовались политиками, такими как: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Гео Лерос, Андрей Пальчевский и Денис Шмыгаль. Они вошли в топ-10 самых популярных статей о современниках.
Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Елизавета II и Маск.
В 2020 году перечень 25-ти самых популярных статей таков:
- Украина
- Шевченко
- YouTube
- Киев
- Коронавирусная болезнь 2019 в Украине
- Леся Украинка
- Вторая мировая война
- Франко
- Пандемия коронавирусной болезни 2019
- Соединенные Штаты Америки
- Первая мировая война
- вирус
- Список украинских женских имен
- белки
- Киевская Русь
- население Украины
- Список украинских мужских имен
- Галицко-Волынское княжество
- Великобритания
- Германия
- Львов
- Богдан Хмельницкий
- Европейский союз
По ту сторону энциклопедии: Как работает и чем живет украинская Википедия.