Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины в Telegram.
Как сообщалось ранее, в четверг, 19 декабря в ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины. В пятницу, 20 декабря, переговоры в Минске продолжились.
По итогам трехсторонних переговоров при участии представителей Европейской комиссии государства достигли окончательной договоренности по этому вопросу.
“Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий”, — говорится в сообщении.
Условия договоренности и срок действия контакта о транзите не сообщается. На момент публикации новости официальных сообщений от НАК “Нафтогаз Украины” и ее представителей не было.
В Офисе Главы государства анонсировали совместный брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора “Нафтогаза” Юрия Витренко. Он состоится в Офисе Президента.
- Ранее глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил, что подписание договора о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины может занять не менее месяца.
- Во время газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” 9 декабря в Париже была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.