Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины в Telegram.

Как сообщалось ранее, в четверг, 19 декабря в ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины. В пятницу, 20 декабря, переговоры в Минске продолжились.

По итогам трехсторонних переговоров при участии представителей Европейской комиссии государства достигли окончательной договоренности по этому вопросу.

“Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий”, — говорится в сообщении.

Условия договоренности и срок действия контакта о транзите не сообщается. На момент публикации новости официальных сообщений от НАК “Нафтогаз Украины” и ее представителей не было.

В Офисе Главы государства анонсировали совместный брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора “Нафтогаза” Юрия Витренко. Он состоится в Офисе Президента.