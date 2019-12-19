В ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Деталей договоренностей пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать их с правительствами, в столицах Киеве и Москве.

“Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне”, – написал он.

Витренко отметил, что после согласования вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях.

“Нафтогаз” занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах — Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу”, – подчеркнул он.