Об этом сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Деталей договоренностей пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать их с правительствами, в столицах Киеве и Москве.
“Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне”, – написал он.
Витренко отметил, что после согласования вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях.
“Нафтогаз” занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах — Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу”, – подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что в ходе газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” в Париже была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.