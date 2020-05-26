Украина и Турция начали переговорный процесс касательно возобновления авиасообщения и туристических путешествий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В понедельник, 25 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

В ходе встрече была достигнута договоренность активизировать переговорный процесс в вопросе возобновления авиасообщения и туристических поездок между странами.

“По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий”, — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждался вопрос реализации договоренностей касательно строительства турецкой стороной жилья для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым, в Херсонской области.