Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
В понедельник, 25 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.
В ходе встрече была достигнута договоренность активизировать переговорный процесс в вопросе возобновления авиасообщения и туристических поездок между странами.
“По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий”, — говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждался вопрос реализации договоренностей касательно строительства турецкой стороной жилья для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым, в Херсонской области.
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- Накануне украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.