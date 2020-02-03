Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных водительских удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории государства другой договорной стороны.
“Приятно отметить и заключенное соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан”, – подчеркнул Зеленский.
Также был подписан ряд межправительственных документов. А именно меморандум о взаимопонимании по поводу переговоров о соглашении о зоне свободной торговли и меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и президенциею с управления на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики.
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