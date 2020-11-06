Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.
По его словам, документ определяет четкую “дорожную карту” дальнейшей совместной работы.
“В частности, по решению таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения”, – написал он.
- Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству усилить карантин, запретив развлечения в ТРЦ, бассейны и концерты.
- Одновременно в МОЗ предлагают разрешить работу детсадов и начальных классов школ в “красной” зоне карантина.
- Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом уже почти достигает 10 тысяч. 5 ноября было установлено два рекорда – подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавируса и 8 тысяч выздоровлений.