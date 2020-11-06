Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.

По его словам, документ определяет четкую “дорожную карту” дальнейшей совместной работы.

“В частности, по решению таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения”, – написал он.