Об этом проинформировали в Министерстве финансов Украины.

С украинской стороны документ подписало Министерство охраны здоровья.

“Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов США от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Сегодня Министерство охраны здоровья Украины подписало соответствующее соглашение”, – отмечается в сообщении.

Предполагается, что $35 млн из этой суммы будут направлены на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии коронавируса COVID-19.

Как ранее отмечал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов $20 млн пойдут “на закупки необходимых материалов и оборудования для преодоления коронавируса”, а $15 млн – “на дополнительное финансирование медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19”.

Остальную часть средств используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины (а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины).