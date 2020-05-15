Об этом проинформировали в Министерстве финансов Украины.
С украинской стороны документ подписало Министерство охраны здоровья.
“Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов США от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Сегодня Министерство охраны здоровья Украины подписало соответствующее соглашение”, – отмечается в сообщении.
Предполагается, что $35 млн из этой суммы будут направлены на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии коронавируса COVID-19.
Как ранее отмечал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов $20 млн пойдут “на закупки необходимых материалов и оборудования для преодоления коронавируса”, а $15 млн – “на дополнительное финансирование медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19”.
Остальную часть средств используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины (а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины).
- Ранее Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о выделении Украине дополнительного финансирования в размере $135 млн на реформу сектора здравоохранения.
- Совет директоров Всемирного банка также утвердил выделение Украине дополнительного финансирования в размере $150 млн. Эти деньги должны помочь усилить социальную поддержку украинцев на фоне пандемии коронавируса.