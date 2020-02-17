Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с секретарем безопасности Ирана, сообщает пресс-служба СНБО.

“Данилов особенно акцентировал на первоочередной необходимости исследования «черных ящиков», подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов”, – сказано в сообщении.

При этом Данилов подчеркнул, что Украина стремится к полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств катастрофы самолета.

Секретарь безопасности Ирана в очередной раз выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета.