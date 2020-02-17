Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с секретарем безопасности Ирана, сообщает пресс-служба СНБО.
“Данилов особенно акцентировал на первоочередной необходимости исследования «черных ящиков», подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов”, – сказано в сообщении.
При этом Данилов подчеркнул, что Украина стремится к полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств катастрофы самолета.
Секретарь безопасности Ирана в очередной раз выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.