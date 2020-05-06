Украинская сторона инициировала привлечение к переговорам Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В среду, 6 мая, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств — участников “нормандского формата”.

В ходе переговоров Ермак сообщил собеседникам, что украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы, расширив состав делегации. Ожидается, что новый расширенный состав делегации Украины будет утвержден во время следующего заседания ТКГ 14 мая.

Также Ермак отметил, что украинская сторона предлагает привлечь к работе в подгруппах ТКГ внутренне перемещенных лиц, были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года, в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

“Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы привлекать этих людей к дискуссии, консультаций и согласования вопросов, предусмотренных минского договоренностями. В то же время руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований”, — отметили в Офисе Президента.