В Министерстве иностранных дел объявили об инициировании специального заседания Совбеза ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что специальное заседание пройдет 20 февраля.

При этом в дискуссии будет участвовать министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а обсуждение коснется российской агрессии в экономическом, гуманитарном, социальном и политическом измерениях.

Помимо того, в МИДе называют “трюком” российской дипломатии предварительную инициативу России созвать заседание Совбеза, посвященное Минским соглашениям.

“Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что украинские дипломаты будут участвовать в обоих мероприятиях и расскажут миру об усилиях по восстановлению мира на Донбассе.