Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что специальное заседание пройдет 20 февраля.
При этом в дискуссии будет участвовать министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а обсуждение коснется российской агрессии в экономическом, гуманитарном, социальном и политическом измерениях.
Помимо того, в МИДе называют “трюком” российской дипломатии предварительную инициативу России созвать заседание Совбеза, посвященное Минским соглашениям.
“Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что украинские дипломаты будут участвовать в обоих мероприятиях и расскажут миру об усилиях по восстановлению мира на Донбассе.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.