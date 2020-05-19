Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
“Гражданин Грузии по кличке Аль Бара Шишани находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено ИГИЛ”, – говорится в сообщении.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что самолет авиакомпании SkyUp доставил “Аль Бара Шишаны” в сопровождении конвоя в аэропорт Тбилиси в воскресенье, 17 мая.
Дело главаря ИГИЛ будет слушаться в Тбилисском городском суде.
- В ноябре 2019 в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации “Исламское государство”.