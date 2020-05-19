Украина экстрадировала в Грузию одного из лидеров террористической организации "Исламское государство", известного как "Аль Бара Шишани".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Гражданин Грузии по кличке Аль Бара Шишани находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено ИГИЛ”, – говорится в сообщении.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что самолет авиакомпании SkyUp доставил “Аль Бара Шишаны” в сопровождении конвоя в аэропорт Тбилиси в воскресенье, 17 мая.

Дело главаря ИГИЛ будет слушаться в Тбилисском городском суде.