Украина – Казахстан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча

Об этом сообщают #Буквы.
Где: Киев, НСК “Олимпийский”.
Когда: стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть трансляцию: Oll.tv, ТРК Украина, “Футбол 1”, MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и другие.
Турнирное положение в рейтинге ФИФА:
- Украина – 24;
- Казахстан – 122.
Ориентировочные составы команд
Украина: Бущан – Караваев – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко – Малиновский, Яремчук.
Казахстан: Мокин – Быстров, Ерланов, Малый, Алипий, Валиуллин – Мужиков, Тагиберген, Васильев – Нургалиев, Федин
Интересные факты
Сборные Украины и Казахстана встречались на поле четыре раза. Матчи проходили в рамках отборов на чемпионат мира. Украинская сборная завоевала четыре победы, забив девять мячей. Казахстану пока не удавалось отбирать очки против Украины.
- Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко приятно удивил во время пресс-конференции, начав общение с журналистами на украинском языке.