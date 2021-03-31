Украина – Казахстан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча

В среду, 31 марта, сборная Украины в третьем туре отбора на чемпионат мира - 2022 проведет домашний матч против Казахстана.

Об этом сообщают #Буквы.

Где: Киев, НСК “Олимпийский”.

Когда: стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть трансляцию: Oll.tv, ТРК Украина, “Футбол 1”, MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и другие.

Турнирное положение в рейтинге ФИФА:

Украина – 24;

Казахстан – 122.

Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан – Караваев – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко – Малиновский, Яремчук.

Казахстан: Мокин – Быстров, Ерланов, Малый, Алипий, Валиуллин – Мужиков, Тагиберген, Васильев – Нургалиев, Федин

Интересные факты

Сборные Украины и Казахстана встречались на поле четыре раза. Матчи проходили в рамках отборов на чемпионат мира. Украинская сборная завоевала четыре победы, забив девять мячей. Казахстану пока не удавалось отбирать очки против Украины.