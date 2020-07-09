Об этом сообщается в аналитическом обзоре, который был опубликован на сайте НАТО.

“Агрессивные действия России против Украины серьезно подорвали евроатлантическую безопасность. Украина делает конструктивные шаги для урегулирования ситуации. Но ключевым фактором для нормализации отношений между НАТО, Россией и Украиной остается признание Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Снятие санкций при условии отсутствия значительных шагов в этом направлении могло бы подорвать доверие к Западу и привести к рискам дальнейшей дестабилизации”, – сказано в статье.

При этом в материале отмечается, что после незаконной аннексии Крыма Россией прошло уже 6 лет, а в дальнейшем нарушение сопровождалось действиями для дестабилизации ситуации в восточных областях Украины, где Россия поддерживала боевиков, а затем и направила туда свои войска.

“В ответ союзники по НАТО твердо поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины. Альянс совершил самое большое усиление своей коллективной обороны со времен завершения холодной войны. Он остановил сотрудничество с Россией, в то же время, оставаясь открытым к диалогу. Западные государства ввели санкции против Москвы”, – сказано в публикации.

К тому же в статье выражается критическое отношение по отношению к позициям на Западе в пользу “прагматичного подхода” в отношениях с Москвой.

“Союзники по НАТО очень четко указали, что продолжают верить в стратегическую важность партнерства с Россией, которое должно быть основано на уважении к международному праву и на обязательствах. Но они не могут и не будут идти на компромиссы относительно принципов, на которых основан сам Альянс, безопасность Европы и Северной Америки. Россия добровольно приняла порядок, основанный на правилах, который служил основой европейской безопасности. Этот порядок, который включает Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и Основополагающий акт НАТО-Россия, отвечает интересам всех стран в Европе и принципам суверенного равенства и неделимости безопасности. Он не враждебный к России и не устаревший”, – говорится в статье.

По мнению автора, территориальная целостность и суверенитет Украины лежит в основании европейского порядка, а потому интересы Украины должны учитываться в полной мере.

“Санкции являются правомерной контрмерой в ответ на нарушение Россией международного законодательства, которая одновременно позволяет избегать дальнейшей военной эскалации. Они направлены против представителей российской элиты, которые несут ответственность за действия, направленные на подрыв или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они также влияют на долгосрочное развитие нефтяного, газового и банковского секторов РФ, чтобы убедить российское руководство в необходимости изменения курса. Санкции – это ответная мера, и они не направлены против населения России. Очевидно, что борьба за независимость остается национальной задачей самой Украины. Украинцам придется решать, каким образом восстанавливать территориальную целостность, не подрывая при этом суверенитет и независимость. Украинцы должны сами решать своё будущее. Они четко провозгласили, что хотят жить в богатой и мирной стране, которая будет тесно связана с европейскими демократиями. В будущем большинство украинцев видят страну в Европейском Союзе и в НАТО. В этих усилиях Украине необходима поддержка Запада”, – сказано в материале.