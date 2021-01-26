Украина находится в процессе подписания или уже подписала контракты на более чем 30 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным планом будут соблюдены”, — сказал Шмыгаль.

Большинство используемых сегодня вакцин являются двухфазными. То есть указанного премьером количества может хватить на 15 млн украинцев.

Ранее МОЗ определил 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов. На пятом хотят вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателю, не имеют сопутствующих заболеваний. Речь идет о бесплатной вакцинации.

Украинцы, которых должны вакцинировать бесплатно в последнюю очередь, смогут сделать прививки раньше, самостоятельно купив вакцину.

Глава правительства не перечислил производителей, у которых Украина предзаказала вакцины, однако заверил, что инфраструктуру для вакцинации уже подготовили.

“Вся инфраструктура подготовлена, разработан план создать 500 мобильных бригад и 4 тысяч соответствующих пунктов вакцинации”, — сказал премьер.

Вакцинацию могут начать уже в феврале, а завершить планируют в начале 2022 года.