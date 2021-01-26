Об этом в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным планом будут соблюдены”, — сказал Шмыгаль.
Большинство используемых сегодня вакцин являются двухфазными. То есть указанного премьером количества может хватить на 15 млн украинцев.
Ранее МОЗ определил 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов. На пятом хотят вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателю, не имеют сопутствующих заболеваний. Речь идет о бесплатной вакцинации.
Украинцы, которых должны вакцинировать бесплатно в последнюю очередь, смогут сделать прививки раньше, самостоятельно купив вакцину.
Глава правительства не перечислил производителей, у которых Украина предзаказала вакцины, однако заверил, что инфраструктуру для вакцинации уже подготовили.
“Вся инфраструктура подготовлена, разработан план создать 500 мобильных бригад и 4 тысяч соответствующих пунктов вакцинации”, — сказал премьер.
Вакцинацию могут начать уже в феврале, а завершить планируют в начале 2022 года.
- Напомним, Украина заказала почти 2 млн доз вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac, эффективность которой окончательно не доказана и данные колеблются от 50 до 97%. Закупка происходит через посредника, а деньги — треть суммы, заложенной в бюджет на вакцинацию — заплачены авансом.
- О том, почему Украина выбрала именно китайскую вакцину, планирует ли закупать другие, кого будут вакцинировать, когда и будут ли это делать принудительно, — в материале #Букв.
- Также на днях глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что глава МОЗ Максим Степанов на встрече с нардепами анонсировал начало массовой вакцинации в Украине с середины февраля. Речь шла о вакцине от Pfizer, которую одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения.