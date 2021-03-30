Украина, лидеры 22 стран и Всемирная организация здравоохранения поддержали идею создания международного договора, который помог бы миру справиться с будущими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, такими как пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Идея такого договора, который обеспечит всеобщий и равноправный доступ к вакцинам, лекарствам и средствам диагностики, была выдвинута главой лидеров Европейского союза Шарлем Мишелем на саммите G20 в ноябре прошлого года.

Во вторник его официально поддержали лидеры Фиджи, Португалии, Румынии, Великобритании, Руанды, Кении, Франции, Германии, Греции, Кореи, Чили, Коста-Рики, Албании, Южной Африки, Тринидада и Тобаго, Нидерландов, Туниса, Сенегала, Испании, Норвегии, Сербии, Индонезии, Украины и ВОЗ.

“Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не может справиться с этой угрозой в одиночку“, – написали лидеры в совместной статье.

“Мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным договором о готовности к пандемии и реагирования на нее“, – заявили они.

По их словам, основная цель такого договора будет заключаться в повышении устойчивости мира к будущим пандемиям за счет улучшения систем оповещения, обмена данными, исследований, производства и распространения вакцин, лекарств, средств диагностики и средств индивидуальной защиты.

В договоре также будет указано, что здоровье людей, животных и планеты взаимосвязано и должно вести к совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству во всем мире.

“Мы убеждены, что мы, как лидеры стран и международных организаций, несем ответственность за то, чтобы мир усвоил уроки пандемии COVID-19“, – подчеркнули лидеры.