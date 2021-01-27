Covid-19 Украина

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Украина намерена ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Кабинет Министров сегодня на заседании принял проект распоряжения "О внесении предложений по применению и внесению изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)", которым вносятся дополнительные предложения по применению к определенным авиационным перевозчикам Российской Федерации таких санкций как полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Среда, 27 января 2021, 14:15

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Так, статьей 2 Воздушного кодекса Украины установлено, что Украине принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством Украины.

Но, несмотря на то, что над временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в пределах координат, начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиационные перевозчики нарушают порядок использования воздушного пространства Украины над указанной территорией.

Проектом распоряжения предлагается расширить перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры. В частности, санкции предлагается применить к:

  • АО “Вологодское авиационное предприятие”;
  • АО “КрасАвиа”;
  • АО “Комиавиатранс”;
  • АО “Авиакомпания Азимут”;
  • АО “Авиакомпания “Ираеро”;
  • ООО “Авиасервис”;
  • ООО “Авиакомпания” Тулпар Эйр”;
  • ООО “Аеролимузин”;
  • ФГБУ “Государственная авиакомпания” 223 летный отряд “Минобороны РФ;
  • ООО “Авиакомпания “Победа”;
  • ООО “Авиационные технологии инвестиции сервис”;
  • ФГУП “Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации”;
  • ООО “Авиакомпания” Симаргл “.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приемлемым для рассмотрения по существу дело “Украина против России”, которое касается незаконной аннексии Крыма.

  • В декабре 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”.
Теги: Кабмин, Крым, РНБО, санкции, РФ

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