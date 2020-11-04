Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19

Об этом сегодня во время заседания Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
“Еще 1 млрд было выделено из фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 миллионов быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за буквально считанные минуты. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы”, – сказал он.
Отметим, что Шмыгаль заявил, что локдаун целой страны Правительство не планирует, но к более жестким ограничениям может прибегнуть, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.
- По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердили 9524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.
- 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
- Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.