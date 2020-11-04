Covid-19 Украина

обновлено 04.11.2020 в 14:02

Всего:

420617(+9524)

Болеют:

236482(+9524)

Выздоровели:

176404(+7536)

Умерло:

7731(+199)

15:32 У главы МИД Венгрии Сийярто обнаружили COVID-19
15:16 Постепенное повышение акцизов на ТИЭН даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца
Эксклюзив
15:10 «Контрабас», «нищие торговцы» и налоги: как «Слуги народа» в чате ФЛП обсуждали
14:58 В Италии усиливают карантин: комендантский час и частичный запрет на передвижение
Партнерский материал
14:56 Тренды, новеллы, пертурбации и прогнозы на будущее обсудили на IX Налоговом форуме
14:49 Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19
Партнерский материал
14:39 Украинские проекты на Европейской неделе регионов и городов
14:29 Выборы в США-2020: на сколько в этом году может затянуться подсчет голосов
14:26 Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА
14:18 Лишь 11% украинцев позитивно относятся к решению КСУ по е-декларированию: опрос
13:36 Адель обвинили в расизме из-за скетча о секс-туризме в Африке
13:20 В киевское метро не будут пускать пассажиров без масок
12:53 Байден лидирует в Аризоне впервые за 72 года: на кону 11 голосов выборщиков
12:22 В Сети высмеяли рваные колготки от Gucci за почти 5,5 тысяч гривен
12:19 25-летний республиканец Мэдисон Которн стал самым молодым членом Палаты представителей
11:58 Штаб Байдена готов бороться с Трампом в суде за подсчет голосов
Эксклюзив
11:56 «Слуги народа» устроили онлайн-дискуссию по выборам в США: им напомнили, что «чат протекает»
11:53 Байден выиграл выборы на Гавайях: 4 голоса выборщиков
11:38 В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера
11:31 Трампа поддержали не белые граждане США, которые были против в 2016-м
Эксклюзив
11:30 Музыка, журналисты, протест против Трампа: как выглядит атмосфера возле Белого дома
10:35 Джо Байден взял штат Мэн
10:20 Трамп выиграл в колеблющейся Айове: 6 голосов выборщиков
10:09 Рада рассмотрит усиление ответственности за правонарушения против журналистов: трансляция
09:50 Трамп безосновательно заявил о мошенничестве при подсчете голосов
09:45 Трамп выиграл в штате Небраска, получив 4 голоса выборщиков из 5
09:25 Речь Джо Байдена: «Нам нужно набраться терпения»
09:21 Трамп победил в штате Техас, получив 38 голосов выборщиков

Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19

Правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 миллионов быстрых тестов на коронавирус COVID-19.

Среда, 4 ноября 2020, 14:49

Об этом сегодня во время заседания Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Еще 1 млрд было выделено из фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 миллионов быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за буквально считанные минуты. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы”, – сказал он.

Отметим, что Шмыгаль заявил, что локдаун целой страны Правительство не планирует, но к более жестким ограничениям может прибегнуть, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

  • По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердили 9524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.
  • 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование. Киев остается в “оранжевой” зоне.
  • Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.
Теги: Уряд, COVID-19, Денис Шмигаль, Кабмин, тести, тестування

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться