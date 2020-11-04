Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19

Об этом сегодня во время заседания Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Еще 1 млрд было выделено из фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 миллионов быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за буквально считанные минуты. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы”, – сказал он.

Отметим, что Шмыгаль заявил, что локдаун целой страны Правительство не планирует, но к более жестким ограничениям может прибегнуть, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.