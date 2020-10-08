Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине хватит мощности для массового производства вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Офиса президента.

В ходе встречи стороны скоординировали совместные действия в преодолении последствий мировой пандемии COVID-19. Также Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на Донбассе и пути избежания глобального экономического кризиса.

“Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины”, – сообщили в ОП.

Фото: Офис президента

Отмечается, что собеседники обсудили поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в Британию, развитие торговых отношение и повышение товарооборота.

В конце встречи Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину.