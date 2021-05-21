Міністерство закордонних справ не евакуювало громадян України з Сектору Гази попри обіцянку зробити це 21 травня. Стало відомо, чому евакуацію не розпочато.

Про причини затримки у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

19 травня міністр Дмитро Кулеба заявив, що в Секторі Гази перебуває орієнтовно 1600 громадян України, 127 з них виявили бажання залишити зону бойових дій. За словами міністра, вони мали бути евакуйовані впродовж 2 діб. Однак до сьогодні цього не відбулося.

Ніколенко зазначив, що початок евакуації стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Тепер, після оголошення Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню, МЗС сподівається, що евакуювати громадян вийде.

“Після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України. Здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в Секторі Гази”, — зазначив речник.

Крім громадян України мають бути евакуйовані і громадяни іноземних держав.

“Маємо також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії”, — додав Ніколенко.

Про загальну кількість осіб, що очікують на евакуацію, не сповіщають.