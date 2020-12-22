В Украине будут модифицированы ПЦР-тесты на коронавирус из-за нового штамма COVID-19, выявленного в Великобритании.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он опроверг утверждения, что в Украине используются нечувствительные тест-системы полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты), которые не улавливают мутацию вируса.

“Мы в Украине еще в начале пандемии прислушались к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и допустили к реализации тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами. Мы используем как минимум 2 мишени, поэтому сегодня даже при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, и мы будем четко диагностировать коронавирусную болезнь”, – отметил Ляшко.

При этом он уточнил, что в Украине будут внесены изменения в ПЦР-системы с учетом новой мутации. Этот вопрос планируется рассмотреть в конце декабря.

“Однако, реагируя на ситуацию, которая происходит в мире, в конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит с ними изменения праймеров, которые Великобритания опубликует 27 декабря, – для того, чтобы изменить также наши ПЦР-системы и дополнительно добавить мишень, которая будет выявлять именно белок нового мутировавшего вируса”, – рассказал Ляшко.

По его словам, предварительное моделирование, проведенное в Великобритании, “позволяет утверждать, что эта мутация коронавируса приводит к увеличению вероятности его проникновения в клетки организма”.

“Это приводит к тому, что есть потенциальная угроза, что новый мутированный штамм вируса будет быстрее передаваться от человека к человеку. Это может привести к быстрому распространению и возникновению новых вспышек коронавирусной болезни” , – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что сейчас нет информации, что мутировавший коронавирус увеличивает летальность или сложность течения болезни.

(На видео – с 23:00)

СПРАВКА. Праймеры — реагенты для выявления РНК возбудителя коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).