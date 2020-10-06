Украина может присоединиться к санкциям против РФ из-за отравления Навального

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом он заявил в своем выступлении на саммите “Украина – ЕС” в Брюсселе, онлайн-трансляцию которого вел Офис президента.

Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.

“Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали опубликованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров”, – ответил Глава государства на вопрос о реакции на заявление Организации по запрещению химического оружия.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера Алексея Навального яда группы “Новичок”.