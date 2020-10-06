Covid-19 Украина

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Украина может присоединиться к санкциям против РФ из-за отравления Навального

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Вторник, 6 октября 2020, 22:09

Об этом он заявил в своем выступлении на саммите “Украина – ЕС” в Брюсселе, онлайн-трансляцию которого вел Офис президента.

Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях,  он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.

“Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали опубликованные  детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров”, – ответил  Глава государства на вопрос о реакции на заявление Организации по запрещению химического оружия.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера Алексея Навального яда группы “Новичок”.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.

  • В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили ееще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
  • Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
  • Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
  • Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
Теги: Владимир Зеленский, Олексій Навальний, отруєння, санкции

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