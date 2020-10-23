В Украине могут отказаться от сезонного перевода часов для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Однако сначала соответствующее решение должны принять в ЕС.

Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве напомнили, что сезонный перевод часов в Украине введен в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины”. Никаких официальных решений об отмене этого постановления не было.

В воскресенье, 25 октября 2020 в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на 1 час назад.

На территории Европейского союза действует аналогичный механизм исчисления времени. Однако Европейская комиссия инициировала рассмотрение вопроса об отмене перевода часов дважды в год. К апрелю 2021 все страны ЕС должны определиться, в каком времени они останутся: летнем или зимнем.

“В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины”, – отметили в Минэкономики.